В Черном море запретили купаться

Об этом сообщает портал «Анапское Черноморье».

Купание на всех пляжах курорта ограничили в связи со штормом и сильным донным течением. Управление гражданской обороны и защиты населения курорта порекомендовало отдыхающим не подвергаться неоправданному риску, а также усилить контроль над детьми и пожилыми людьми.

Начальство предприятий и организаций примет меры по недопущению чрезвычайных ситуаций.