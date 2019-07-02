В Черном море запретили купаться

Вторник, 02 Июль 2019 Мир Мир

В Черном море запретили купаться

В городе Анапа в Краснодарском крае запретили купаться в море из-за погодных условий.

Об этом сообщает портал «Анапское Черноморье».

Купание на всех пляжах курорта ограничили в связи со штормом и сильным донным течением. Управление гражданской обороны и защиты населения курорта порекомендовало отдыхающим не подвергаться неоправданному риску, а также усилить контроль над детьми и пожилыми людьми.

Начальство предприятий и организаций примет меры по недопущению чрезвычайных ситуаций.

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