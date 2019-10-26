В чешской «костяной церкви» запретили фотографировать

С января 2020 года путешественники не смогут делать селфи в самой крупной чешской костнице. По новым правилам, съемку необходимо будет согласовать за три дня до посещения костела, сообщает РИА Новости.

По словам представителя костницы Радки Крейчи, туристы делают унизительные селфи на фоне упокоения 60 тысяч людей. Некоторые даже двигают кости, чтобы сделать кадр.

Костница в Седлеце или Костёл Всех Святых — готический кладбищенский костёл чешском городе Кутна-Гора, в крипте которого располагается самая большая в Чехии костница.