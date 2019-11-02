В честь Греты Тунберг назвали жука

Энтомолог, назвавший насекомое в честь девочки, говорит, что решил таким образом отметить ее заслуги.

Nelloptodes gretae, жук семейства перокрылок, мало похож на тезку - тело бескрылого насекомого меньше миллиметра в длину, у него нет глаз, но есть две антенны, немного похожие на косички, сообщает BBC News.

Безымянного жука нашли в архивной коллекции лондонского Музея естествознания. Особь насекомого музею пожертвовал в 1978 году энтомолог Уильям Блок, нашедший жука в Кении в 1960 году, пишет euromag.ru.

Но имя насекомому так и не присвоили, пока его не нашел доктор Майкл Дарби, изучавший коллекцию музея. Дарби решил назвать жука в честь активистки.

Дарби сказал, что хочет отдать дань выдающемуся вкладу Греты Тунберг в экопросвещение. О присвоении имени жуку сообщил научный журнал Entomologist Monthly.

"Вполне уместно, что одно из новейших открытий названо в честь человека, который так много работал, чтобы защитить природу и находящиеся под угрозой исчезновения виды", - сказал старший куратор музея Макс Баркли, отвечающий за коллекцию жуков.

У ученых не принято называть открытые ими виды животных и насекомых в честь самих себя, поэтому им каждый раз приходится что-то придумывать.