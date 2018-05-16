В честь свадьбы принца Гарри выпустили новый автомобиль

Средства от продажи автомобиля будут направлены на благотворительность.

После свадьбы принца автомобиль передадут Британской организации по борьбе с детским ВИЧ, сообщает euromag.ru.

«Тронуты, что нам выпала честь подготовить этот подарок. Дизайнеры MINI создали необыкновенный автомобиль. Рисунок на крыше в сочетании с деталями, изготовленными по специальной технологии 3D-печати, а также нестандартная вышивка на обивке сидений делают эту модель особенной», - сказал Оливер Хейлмер, глава MINI Design.