В Цюрихе состоится «Уличный парад»

Это однодневный фестиваль электронной музыки, который собирает сотни тысяч людей со всего мира.

«Парад» проводится в Цюрихе с 1992 года. Сейчас это один из крупнейших в мире фестивалей электронной музыки, который ежегодно посещает более миллиона человек, пишет euromag.ru.

Масштабная вечеринка стартует в 14-00 и продолжается до глубокой ночи, заканчиваясь серией рейвов в техно-клубах Цюриха.