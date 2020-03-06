В Цюрихе состоится «Уличный парад»

Пятница, 06 Март 2020 Мир Мир

В Цюрихе состоится «Уличный парад»

8 августа в швейцарском Цюрихе состоится Street Parade – «Уличный парад».

Это однодневный фестиваль электронной музыки, который собирает сотни тысяч людей со всего мира.

«Парад» проводится в Цюрихе с 1992 года. Сейчас это один из крупнейших в мире фестивалей электронной музыки, который ежегодно посещает более миллиона человек, пишет euromag.ru.

Масштабная вечеринка стартует в 14-00 и продолжается до глубокой ночи, заканчиваясь серией рейвов в техно-клубах Цюриха.

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