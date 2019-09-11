В Дессау открыт Музей Баухауса

8 сентября 2019 года в Дессау в присутствии федерального канцлера Ангелы Меркель торжественно открыт Музей Баухауса.

Новое здание построено по проекту архитектурного бюро из Барселоны Addenda Architects.

Постоянная экспозиция музея представляет полный спектр коллекции Фонда Баухаус Дессау, пишет euromag.ru.

В собрание музея входит более 49 тыс. предметов. Коллекция Фонда Баухаус Дессау начала формироваться в 1976 году еще в бывшей ГДР, с тех пор она регулярно пополняется. В церемонии перерезания ленточки также участвовали генеральный директор Фонда Баухаус Дессау Клаудиа Перрен, премьер-министр федеральной земли Саксония-Ангальт Райнер Хазелофф и мэр Дессау-Рослау Петер Курас. Открытие музея приурочено к 100-летию школы Баухауса. По словам директора Фонда Баухауса Клаудии Перрен, цель музея — «визуализировать исследовательские движения, показывающие влиятельность и социальную значимость искусства и дизайна в период неопределенности около 1926 года». Ангела Меркель в своей речи отметила сильное влияние Баухауса на повседневную культуру Германии, сохраняющееся до настоящего времени. В первые три дня после открытия музей предоставил бесплатный вход всем желающим.