В Домодедово пассажиры смогут обнять собак перед вылетом

Также с 25 декабря и до конца месяца в аэропорту будут проходить праздничные мероприятия и мастер-классы для детей, пишет euromag.ru.

«28 декабря в комнате матери и ребенка пройдет интерактив по росписи пряников, а в общей зоне терминала в третий раз состоится акция с собаками-терапевтами "Обними друга перед полетом"», – рассказали в пресс-службе авиагавани.