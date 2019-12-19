В Домодедово пассажиры смогут обнять собак перед вылетом

Четверг, 19 Декабрь 2019 Мир Мир

В Домодедово пассажиры смогут обнять собак перед вылетом

В Домодедово пассажиры смогут перед полетом обнять собак-терапевтов для снятия стресса.

Также с 25 декабря и до конца месяца в аэропорту будут проходить праздничные мероприятия и мастер-классы для детей, пишет euromag.ru.

«28 декабря в комнате матери и ребенка пройдет интерактив по росписи пряников, а в общей зоне терминала в третий раз состоится акция с собаками-терапевтами "Обними друга перед полетом"», – рассказали в пресс-службе авиагавани.

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