В Дублине открылся отель для любителей вечеринок

Он находится в центре города недалеко от О’Коннелл-стрит – знаменитой музыки баров, клубов и кафе.

Moxy Dublin City оформлен в фирменном стиле бутик-отеля, а номера оснащены тропическим душем, быстрым Wi-Fi и Smart TV. Повеселиться на вечеринке от Moxy Crew может любой желающий, пишет euromag.ru.

По прибытии гостей встречают приветственным коктейлем. Предлагает Moxy и необычные услуги: сказки на ночь для взрослых и вечеринки для любителей виниловых пластинок и крепостей из подушек.