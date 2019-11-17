В Дублине открылся отель для любителей вечеринок

Воскресенье, 17 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Дублине открылся отель для любителей вечеринок

В Ирландии открылся Moxy Dublin City. Это первый отель бренда Moxy Hotels в Ирландии.

Он находится в центре города недалеко от О’Коннелл-стрит – знаменитой музыки баров, клубов и кафе.

Moxy Dublin City оформлен в фирменном стиле бутик-отеля, а номера оснащены тропическим душем, быстрым Wi-Fi и Smart TV. Повеселиться на вечеринке от Moxy Crew может любой желающий, пишет euromag.ru.

По прибытии гостей встречают приветственным коктейлем. Предлагает Moxy и необычные услуги: сказки на ночь для взрослых и вечеринки для любителей виниловых пластинок и крепостей из подушек.

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