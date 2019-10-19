В Дублине открылся первый отель Hyatt в Ирландии

Гостиничная корпорация Hyatt объявила об открытии Hyatt Centric The Liberties Dublin, первого отеля Hyatt в Ирландии. Отель находится под управлением гостиничной корпорации Hodson Bay Group.

Hyatt Centric The Liberties Dublinсможет похвастаться непревзойденным расположением и стать отличной стартовой площадкой для знакомства с Дублином. Оживленный район Те-Либертис, исторические постройки которого датируются 10 веком, идеально подходит для продвинутых путешественников, которые любят приключения и всегда хотят оставаться в центре событий. За 10 минут от отеля можно дойти до главных достопримечательностей Дублина: Ирландского музея современного искусства IMMA, Собора Святого Патрика, завода виски The Dublin Liberties и самого популярного места в Ирландии – музея пива Гиннесс.

За каждым старинным зданием района Те-Либертис стоит захватывающая история. Например, некоторым из артефактов, которые были обнаружены во время строительства Hyatt Centric The Liberties Dublin, насчитывается более 900 лет. Дизайнеры отеля включили эти сокровища в обстановку разных помещений отеля, чтобы гости смогли с ними ознакомиться, пишет euromag.ru.

Большие окна, открывающие вид на оживленный город, просторные гостиные – все в Hyatt Centric The Liberties Dublin направлено на то, чтобы гости могли комфортно общаться и укреплять связи в современной обстановке. В отеле много уютных общественных зон, где гости смогут отдохнуть от суеты: частный сад Poddle Garden, а также The Corner – уютная лаундж-зона для чтения. Деловые путешественники оценят наличие в отеле мультифункционального конференц-пространства.