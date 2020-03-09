В Египте мужчина упал с пирамиды и умер

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает El-balad.

Уточняется, что высота пирамиды составляет 130 метров, а погибший упал со 100 метров. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

6 марта в Египте открыли для посещения туристами древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий — ступенчатую пирамиду Джосера. Достопримечательность, расположенная в селении Саккара под Каиром, открылась после реставрации, которая длилась 14 лет.

Известно, что возраст шестиступенчатой пирамиды Джосера составляет примерно 4,7 тысячи лет, высота — чуть более 60 метров. Она была возведена зодчим Имхотепом.