В Египте мужчина упал с пирамиды и умер

Понедельник, 09 Март 2020 Мир Мир

В Египте мужчина упал с пирамиды и умер

В Египте мужчина упал с пирамиды Хефрена, расположенной в Гизе, и умер.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает El-balad.

Уточняется, что высота пирамиды составляет 130 метров, а погибший упал со 100 метров. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

6 марта в Египте открыли для посещения туристами древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий — ступенчатую пирамиду Джосера. Достопримечательность, расположенная в селении Саккара под Каиром, открылась после реставрации, которая длилась 14 лет.

Известно, что возраст шестиступенчатой пирамиды Джосера составляет примерно 4,7 тысячи лет, высота — чуть более 60 метров. Она была возведена зодчим Имхотепом.

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