В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца

Суббота, 03 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца

Археологи обнаружили нетронутый древнеегипетский некрополь, который включает в себя по меньшей мере восемь гробниц и 40 саркофагов.

В склепе находились священные предметы и драгоценные камни. Об этом пишет издание Science Alert.

Могилы найдены к югу от Каира в мухафазе (провинции) Эль-Минья, в шести километрах от некрополя Туна-эль-Гебель. Погребальный комплекс состоит из нескольких шахт, ведущих к семейным захоронениям. В склепах были найдены мумии, канопы - сосуды для хранения извлеченных из тел умерших органов, - а также фигурки ушебти, предназначенные для сопровождения покойного в загробном мире.

В одной из могил покоился Джехути-Ирди-Эс - верховный жрец Тота, бога знаний и покровителя письменности, ученых и чиновников. Ученые определили принадлежность саркофага по иероглифам на канопах, увенчанных алебастровыми головами сыновей Гора. На сосудах также написано, что жрец был «одним из пяти великих».

Мумия Джехути-Ирди-Эс была украшена бронзовым воротником, синими и красными бусинам из драгоценных камней, бронзовыми позолоченными листьями, амулетами и другими предметами, использующимися в погребальных ритуалах. Жреца «сопровождали» около тысячи фигурок ушебти.

По словам исследователей, район, в котором был найден некрополь, в Древнем Египте как-то был связан с Тотом. Ранее в Эль-Минья археологи обнаружили массовое захоронение ибисов - священных птиц, которые традиционно связывались с богом письменности.

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