В ЕС начнут призывать женщин в армию

Суббота, 29 Декабрь 2018 Мир Мир

В ЕС начнут призывать женщин в армию

С 2019 года 17-летние девушки в Нидерландах будут вставать на воинский учет наравне с юношами.

Хотя обязательной службы в армии в Нидерландах нет с 1997 года, граждан ставят на воинский учет и могут мобилизовать в случае войны. До сих пор «учитывали» только мужчин, но со следующего года женщины тоже будут числиться в воинском резерве, пишет euromag.ru.

Нидерланды стали первой страной в ЕС, где воинскую повинность будут нести и мужчины, и женщины, но по контракту женщины могут служить во всех европейских странах, сообщает Евро-Пульс.

В Нидерландах 10% контрактников в армии – женщины. Власти страны надеются, что с введением воинской повинности больше девушек будут рассматривать службу в вооруженных силах в качестве карьеры.

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