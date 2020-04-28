В Эстонии предложили направить школьников на уборку урожая

Вторник, 28 Апрель 2020 Мир Мир

В Эстонии предложили направить школьников на уборку урожая

Министр сельской жизни Эстонии Арво Аллер предложил направить школьников на сельскохозяйственные работы.

Об этом он заявил в интервью ERR.

«Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов — не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое — хорошо забытое старое», — сказал он.

По мнению министра, у гимназистов всегда должна быть возможность помочь сельскому хозяйству, будь то сбор картофеля или капусты, потому что физическая нагрузка полезна для подростков. Однако Аллер подчеркнул, что здесь нужно найти компромисс между сельхозработами и учебным процессом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)