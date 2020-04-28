В Эстонии предложили направить школьников на уборку урожая

Об этом он заявил в интервью ERR.

«Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов — не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое — хорошо забытое старое», — сказал он.

По мнению министра, у гимназистов всегда должна быть возможность помочь сельскому хозяйству, будь то сбор картофеля или капусты, потому что физическая нагрузка полезна для подростков. Однако Аллер подчеркнул, что здесь нужно найти компромисс между сельхозработами и учебным процессом.