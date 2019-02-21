В Эстонии предложили упростить выдачу паспортов негражданам

Четверг, 21 Февраль 2019 Мир Мир

В Эстонии предложили упростить выдачу паспортов негражданам

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас высказался за предоставление гражданства всем лицам, проживавшим в стране на момент восстановления независимости государства.

Его слова приводит агентство «Интерфакс».

«Разговоры о нулевом гражданстве велись и раньше. Мы говорили, что люди, которые жили здесь до 1991 года и являются лояльными эстонскому государству, могли бы получить гражданство в упрощенном порядке: например, не сдавать экзамен по языку», — сказал Ратас.

«Говорит ли человек на эстонском или русском языке, он заинтересован в том, чтобы иметь работу и получать хорошую зарплату. Нашей основной силой может быть только социальная сплоченность», — считает премьер. Он также заявил, что стремится к тому, чтобы все 1,3 миллиона населения Эстонии были «нашими людьми». «Первым шагом должно стать то, чтобы детям больше не выдавали "серые паспорта"», — заключил он.

В общей сложности после распада СССР в Эстонии оказалось около полумиллиона неграждан. К 2019 году их число сократилось до 80 тысяч. Политика Эстонии в области гражданства неоднократно подвергалась критике со стороны ОБСЕ, Совета Европы, ООН, международных правозащитных организаций, властей России.

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