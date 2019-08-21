В Эстонии пройдет большой фестиваль еды

Он пройдет с 5 по 15 сентября.

В рамках фестиваля состоятся Сааремааская неделя ресторанов, Пирожный концерт, Большой рыночный день, приватные ужины «Поросенок в мешке» и «Суп из угря», уличный пикник в Куресааре, детский день и многое другое, пишет euromag.ru.

Сааремаа – это эстонский остров в Балтийском море. Он известен благодаря своим пляжам, спа-курортам и традиционным деревушкам. Город Курессааре, столица острова, расположен в его южной части.