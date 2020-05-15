В Эстонии заявили о победе над коронавирусом

Пятница, 15 Май 2020 Мир Мир

В Эстонии заявили о победе над коронавирусом

Министр социальных дел Эстонии Танел Кийк заявил, что стране удалось одержать победу над распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ERR.

По его словам, сейчас Эстония сталкивается лишь с вторичными волнами, небольшими локальными очагами инфекции.

«Если смотреть на индикаторы Всемирной организации здравоохранения, то эпидемического распространения на территории Эстонии сейчас нет», — подчеркнул министр.

По мнению Кийка, этого удалось добиться благодаря эффективному и своевременному карантину. Министр убежден, что без него коронавирусом заразилось бы не менее 20 тысяч человек и не менее тысячи умерли бы.

Ранее власти стран Прибалтики договорились об открытии внутренних границ с 15 мая. Приехавшие из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин. Такое же требование предъявят к гражданам прибалтийских республик, вернувшимся из других стран.

По последним данным в Эстонии зафиксировано 1758 случаев заражения коронавирусом, при этом за последние сутки выявлен только один новый инфицированный. За все время эпидемии умерло 62 пациента.

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