В эстонской Нарве восстановят Дом Петра I

В 44-м дом был разрушен, а в конце 50-х – окончательно демонтирован.

В восстановленном здании будет открыт музей, а также археологический центр.

Деньги на строительство выделят из городского бюджета, сообщает euromag.ru.

Охватить весь масштаб разносторонней личности Петра I постараются на выставке в Музеях Московского Кремля «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник». Выставка откроет серию мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения императора, которые пройдут по всей стране в 2019-2022 годах.

Выставка откроется 30 ноября и продлится до 8 марта.