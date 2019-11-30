В эстонской Нарве восстановят Дом Петра I

Суббота, 30 Ноябрь 2019 Мир Мир

В эстонской Нарве восстановят Дом Петра I

В эстонском городе Нарва за три млн евро будет восстановлен Дом Петра I, где российский император неоднократно останавливался.

В 44-м дом был разрушен, а в конце 50-х – окончательно демонтирован.

В восстановленном здании будет открыт музей, а также археологический центр.

Деньги на строительство выделят из городского бюджета, сообщает euromag.ru.

Охватить весь масштаб разносторонней личности Петра I постараются на выставке в Музеях Московского Кремля «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник». Выставка откроет серию мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения императора, которые пройдут по всей стране в 2019-2022 годах.

Выставка откроется 30 ноября и продлится до 8 марта.

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