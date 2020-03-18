В Европе не осталось стран без коронавируса

По его словам, речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения, их состояние оценивается как стабильное.

Премьер отметил, что ранее эти две женщины посещали один из регионов, затронутый эпидемией, сообщает euromag.ru

До сегодняшнего дня Черногория оставалась последней европейской страной, где не были зафиксированы случаи заражения. При этом страна закрыла границы, причем в том числе и для выезда из страны.