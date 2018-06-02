В Европе захотели запретить пластиковую посуду

В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды на вынос в кафе.

Также может появиться сбор за мусор, который не пригоден к переработке. По мнению еврокомиссара Гюнтера Эттингера, такие меры помогут сократить объем пластиковых отходов.

Соответствующий пакет документов комиссия Евросоюза представит в Брюсселе 28 мая.

В 2016 году использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды хотели запретить в особо охраняемых природных зонах России, в частности, в Сочи и на Байкале.