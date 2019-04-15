В Facebook задумали найти замену Цукербергу

Об этом в воскресенье, 14 апреля, пишет Business Insider.

Сообщается, что в перечень вопросов, которые будут рассмотрены на ежегодном собрании акционеров 30 мая, включены пункты об изменении структуры компании и назначении нового «независимого председателя».

По мнению авторов материала, вероятность того, что подобные решения будут приняты, крайне мала. В том числе потому, что в самой компании отмечают, что такие изменения не пойдут на пользу.

«Мы считаем, что наш совет директоров эффективно функционирует в соответствии с его нынешней структурой и что нынешняя структура обеспечивает соответствующий надзор», — заявил представитель организации.

Отмечается, что летом прошлого года инвесторы Facebook уже предпринимали попытку сместить основателя соцсети с должности. После серии скандалов с утечкой данных и вмешательства в выборы в США они предлагали назначить вместо действующего председателя другого независимого кандидата. Однако их идея была отклонена, так как сам Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций компании, которые дают им право на большее количество голосов.

Цукерберг занимает должность председателя совета директоров Facebook с 2012 года.