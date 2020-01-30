В Финляндии обнаружили коронавирус

Четверг, 30 Январь 2020 Мир Мир

В Финляндии обнаружили коронавирус

Смертельное заболевание обнаружили у китайского туриста в Лапландии

Отмечается, что он прибыл из Уханя — города, с которого началось распространение вируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.

Помимо туриста, заразиться могли еще 15 человек. В настоящее время он изолирован и обследуется в местной больнице.

28 января сообщалось, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть. Скончались еще 25 человек, пишет euromag.ru.

Всего от китайского вируса погиб 131 человек, заражено свыше 6050. Первый случай заражения был зафиксирован в Ухане. Случаи заражения, помимо Китая, выявлены еще в 15 странах: в частности, Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомы — повышенная температура, утомляемость и кашель с мокротой.

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