В Финляндии пройдет двухнедельная забастовка
Крупный профсоюз Финляндии Pro объявил о двухнедельной забастовке в химической, резиновой и стеклокерамической промышленности.
Забастовка начнется 27 января.
Причина – отсутствие прогресса в переговорах по заключению нового профсоюзного соглашения, сообщает РИА Новости.
Основное разногласие заключается в дополнительных 24 рабочих часах работы в месяц. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию, однако работодатели с требованиями не согласны.