В Финляндии пройдет двухнедельная забастовка

Забастовка начнется 27 января.

Причина – отсутствие прогресса в переговорах по заключению нового профсоюзного соглашения, сообщает РИА Новости.

Основное разногласие заключается в дополнительных 24 рабочих часах работы в месяц. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию, однако работодатели с требованиями не согласны.