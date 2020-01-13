В Финляндии пройдет двухнедельная забастовка

Понедельник, 13 Январь 2020 Мир Мир

В Финляндии пройдет двухнедельная забастовка

Крупный профсоюз Финляндии Pro объявил о двухнедельной забастовке в химической, резиновой и стеклокерамической промышленности.

Забастовка начнется 27 января.

Причина – отсутствие прогресса в переговорах по заключению нового профсоюзного соглашения, сообщает РИА Новости.

Основное разногласие заключается в дополнительных 24 рабочих часах работы в месяц. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию, однако работодатели с требованиями не согласны.

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