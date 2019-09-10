В Финляндии впервые изменился партийно-гендерный баланс
С субботы изменился партийно-гендерный баланс в парламенте Финляндии.
Впервые в истории большинство парламентских партий (5 из 8) возглавляют женщины. Решающий вклад внесла "Финляндский центр", избравшая своим лидером Катри Кулмуни, пишет euromag.ru.
Впрочем, три крупнейшие партии (Социал-демократическая партия, Национальная коалиционная партия и "Истинные финны") по-прежнему возглавляют мужчины.
Среди участников правящей, пятипартийной коалиции мужчина во главе партии остался только у социал-демократов.