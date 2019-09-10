В Финляндии впервые изменился партийно-гендерный баланс

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Мир Мир

В Финляндии впервые изменился партийно-гендерный баланс

С субботы изменился партийно-гендерный баланс в парламенте Финляндии.

Впервые в истории большинство парламентских партий (5 из 8) возглавляют женщины. Решающий вклад внесла "Финляндский центр", избравшая своим лидером Катри Кулмуни, пишет euromag.ru.

Впрочем, три крупнейшие партии (Социал-демократическая партия, Национальная коалиционная партия и "Истинные финны") по-прежнему возглавляют мужчины.

Среди участников правящей, пятипартийной коалиции мужчина во главе партии остался только у социал-демократов.

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