В Гамбурге открылся новый отель

Воскресенье, 01 Декабрь 2019 Мир Мир

В Гамбурге открылся новый отель

В Гамбурге открылся новый отель Courtyard by Marriott Hamburg City.

Отель расположен в самом центре Гамбурга, в шаговой доступности от делового района и главных достопримечательностей. Современная мебель, оттенки синего в интерьере и работы гамбургского фотографа Эстер Хааз украшают просторное лобби отеля.

В ресторане Böckmann's с концепцией гастрономического рынка подают сезонные национальные блюда, приготовленные на открытой кухне. Гости также могут посетить аутентичный Tartare Bar и приготовить собственный тартар из говядины, лосося или же вегетарианский тартар с различными маринадами, в том числе с соусом Miso Nutbutter, пишет euromag.ru.

Market предлагает широкий ассортимент еды на вынос – от снеков до сытных блюд. В баре отеля подают отличные коктейли, в том числе традиционный для Гамбурга мятный джин-тоник, а также вина.

Стоимость номеров в отеле Courtyard by Marriott Hamburg City начинается от 120 евро за ночь.

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