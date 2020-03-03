В Германии – 180 заболевших коронавирусом

Вторник, 03 Март 2020 Мир Мир

В Германии – 180 заболевших коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 180 человек, заражения зафиксированы уже в 13 федеральных землях.

Больше всего заболевших по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (92), далее следует Бавария (35, из них 14 излечившихся), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (26) и Гессен (11). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Саксонии и Тюрингии, сообщает РИА Новости.

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