В Германии – 180 заболевших коронавирусом

Больше всего заболевших по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (92), далее следует Бавария (35, из них 14 излечившихся), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (26) и Гессен (11). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Саксонии и Тюрингии, сообщает РИА Новости.