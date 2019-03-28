В Германии эвакуировали 12 тысяч человек из-за бомбы
Более двух тысяч человек эвакуировали в немецком Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны.
Снаряд весом полтонны с активированным детонатором нашли во время строительных работ.
Радиус опасной зоны – триста метров. Пришлось эвакуировать отели, магазины и школы.
Сейчас бомба обезврежена, пишет euromag.ru.
Кельн – это город, расположенный на берегах реки Рейн в западной части Германии. Основная достопримечательность – Кельнский собор в Старом городе.