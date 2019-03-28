В Германии эвакуировали 12 тысяч человек из-за бомбы

Четверг, 28 Март 2019 Мир Мир

В Германии эвакуировали 12 тысяч человек из-за бомбы

Более двух тысяч человек эвакуировали в немецком Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд весом полтонны с активированным детонатором нашли во время строительных работ.

Радиус опасной зоны – триста метров. Пришлось эвакуировать отели, магазины и школы.

Сейчас бомба обезврежена, пишет euromag.ru.

Кельн – это город, расположенный на берегах реки Рейн в западной части Германии. Основная достопримечательность – Кельнский собор в Старом городе.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья