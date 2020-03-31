В Германии коронавирусом заболели 4400 человек за сутки

Вторник, 31 Март 2020 Мир Мир

В Германии коронавирусом заболели 4400 человек за сутки

Число случаев заболевания коронавирусом в Германии составляет 62435 человек – за сутки оно возросло на 4400.

Об этом сообщает телеканал N24.

При этом институт Роберта Коха, который ведет официально статистику заболеваемости по стране, сообщил о росте числа больных за сутки на 4751, в общей сложности оно достигло 57298 человек.

Таким образом динамика заболеваемости, по данным как официальной структуры, так и СМИ, пока соответствует планам о замедлении распространения COVID-19, оптимальные темпы которого, по мнению экспертного сообщества и властей Германии, должны привести к удвоению количества случаев не ранее, чем раз в десять дней, сообщает РИА Новости.

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