В Германии коронавирусом заболели 4400 человек за сутки

Об этом сообщает телеканал N24.

При этом институт Роберта Коха, который ведет официально статистику заболеваемости по стране, сообщил о росте числа больных за сутки на 4751, в общей сложности оно достигло 57298 человек.

Таким образом динамика заболеваемости, по данным как официальной структуры, так и СМИ, пока соответствует планам о замедлении распространения COVID-19, оптимальные темпы которого, по мнению экспертного сообщества и властей Германии, должны привести к удвоению количества случаев не ранее, чем раз в десять дней, сообщает РИА Новости.