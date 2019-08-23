В Германии мальчик угнал машину ради поездки по автобану

Пятница, 23 Август 2019 Мир Мир

В Германии мальчик угнал машину ради поездки по автобану

Восьмилетний ребенок угнал машину родителей ради ночной поездки по автобану.

Мальчик выехал на трассу, разогнался до 140 км/ч и, когда понял, что не справляется с управлением, остановился, включил аварийный сигнал и выставил предупредительный треугольник.

Вскоре юного гонщика поймала полиция.

По словам матери, сын часто посещал картинг и уже водил автомобиль по частной территории.

Мальчик рассказал, что просто хотел покататься, сообщает РИА Новости.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья