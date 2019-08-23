В Германии мальчик угнал машину ради поездки по автобану

Мальчик выехал на трассу, разогнался до 140 км/ч и, когда понял, что не справляется с управлением, остановился, включил аварийный сигнал и выставил предупредительный треугольник.

Вскоре юного гонщика поймала полиция.

По словам матери, сын часто посещал картинг и уже водил автомобиль по частной территории.

Мальчик рассказал, что просто хотел покататься, сообщает РИА Новости.