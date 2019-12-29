В Германии набирает популярность сервис по аренде рождественских елей

"Вы приходите сюда так же, как на любой елочный базар, выбираете дерево - у нас есть разные размеры, сорта, цвета и формы", - рассказывает Андреас Фредрих, основатель берлинской компании по аренде растений Plant Storage. Пишет Deutsche Welle.

Все просто: в специальных питомниках выращивают деревья на продажу к Рождеству, но Фредрих предлагает клиентам рождественскую ель в горшке напрокат. И рубить деревья уже не надо, пишет euromag.ru.

Цены колеблются от 20 до 50 евро в зависимости от размера. Примерно во столько же обойдется и обычное покупное дерево. Кроме того, нужно заплатить залог 10 евро - его вернут после праздников, если елка будет в порядке. Также выдают специальную инструкцию для ухода за растениями. "Вообще все работает действительно хорошо. 85% деревьев в порядке", - отмечает Фредрих. Маленькие ели можно сдавать в аренду несколько лет, а если потом высадить дерево, то в естественных условиях оно может дожить до 500 лет.

В 2018 году удалось сдать в аренду около 1 000 елей. Однако в целом по Германии их было продано 29,8 млн, так что пока проект Фредриха - капля в море. Есть у него и критики. В теплой гостиной ель начинает выпускать почки, а когда снова оказывается в питомнике, почки отмирают из-за морозов, в худшем случае ель может погибнуть, указывают эксперты. Фредрих возражает: проблема перепада температуры решаема, нужно дать дереву "постепенно акклиматизироваться, можно, например, дать ему постоять на лестничной площадке".