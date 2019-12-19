В Германии началась тематическая кампания, посвященная Бетховену

Четверг, 19 Декабрь 2019 Мир Мир

В Германии началась тематическая кампания, посвященная Бетховену

К началу юбилейного года, посвященного 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, Национальный комитет Германии по туризму (DZT) объявляет о старте глобальной тематической кампании Discover Beethoven.

«Для 21,8 миллиона наших гостей приоритетом являются культурные достопримечательности страны. Именно благодаря им Германия занимает лидирующую позицию в сегменте "культурный туризм" среди европейцев. – отмечает председатель правления DZT Петра Хедорфер. – Предстоящая кампания, опирающаяся на новые цифровые технологии, призвана укрепить этот имидж, повысить спрос к туристическим предложениям с основным акцентом на культурно-исторической тематике, в частности, на главной теме кампании – "Германия – страна музыки". В дополнение к ключевым события в Боннском регионе, в рамках кампании запланированы мероприятия по всей стране».

В связи с юбилеем путеводитель Lonely Planet поместил родной город композитора – Бонн – на пятое место списка городов, обязательных к посещению в 2020 году, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)