В Германии началась тематическая кампания, посвященная Бетховену

«Для 21,8 миллиона наших гостей приоритетом являются культурные достопримечательности страны. Именно благодаря им Германия занимает лидирующую позицию в сегменте "культурный туризм" среди европейцев. – отмечает председатель правления DZT Петра Хедорфер. – Предстоящая кампания, опирающаяся на новые цифровые технологии, призвана укрепить этот имидж, повысить спрос к туристическим предложениям с основным акцентом на культурно-исторической тематике, в частности, на главной теме кампании – "Германия – страна музыки". В дополнение к ключевым события в Боннском регионе, в рамках кампании запланированы мероприятия по всей стране».

В связи с юбилеем путеводитель Lonely Planet поместил родной город композитора – Бонн – на пятое место списка городов, обязательных к посещению в 2020 году, пишет euromag.ru.