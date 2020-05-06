В Германии нашли живым футболиста, которого считали погибшим

Среда, 06 Май 2020 Мир Мир

В Германии нашли живым футболиста, которого считали погибшим

В Германии нашли бывшего защитника «Шальке» Хианник Камба, которого с 2016 года считали погибшим.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Камба, якобы погибший в автокатастрофе, проживает со своей семьей в немецком регионе Рур. В статье Bild указывается, что он мог инсценировать свою смерть ради выплаты страховой компании.

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении супруги Камбы, обвиняемой в предоставлении фальшивых документов, подтверждающих гибель футболиста.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)