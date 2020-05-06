В Германии нашли живым футболиста, которого считали погибшим

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Камба, якобы погибший в автокатастрофе, проживает со своей семьей в немецком регионе Рур. В статье Bild указывается, что он мог инсценировать свою смерть ради выплаты страховой компании.

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении супруги Камбы, обвиняемой в предоставлении фальшивых документов, подтверждающих гибель футболиста.