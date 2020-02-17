В Германии ополчились на завод Tesla рядом с заповедником

Об этом пишет Bloomberg.

Проблемы Tesla в Германии в очередной раз связаны с жалобой экологической группы Grüne Liga, по мнению которой строительство завода может нарушить водоснабжение региона и оказаться губительным для местной флоры и фауны. В прошлом, когда экологи ополчились на Tesla и жаловались в суд, тот встал на сторону защитников природы. Однако теперь суд более высокой инстанции отменил предыдущее решение и взял время для того, чтобы изучить жалобу на завод.

Tesla и местные власти уже отреагировали на ходатайство Grüne Liga. Они рассчитывают, что работы по расчистке участка под строительство удастся возобновить в ближайшие сроки. В противном случае задержка из-за судебного запрета станет угрозой планам американского производителя электрокаров запустить производство в Германии уже в середине 2021 года.

Ранее глава Tesla Илон Маск уже отвечал на обвинения в вырубке лесов в Германии. По его словам, деревья были высажены искусственно — из древесины планировалось изготавливать картон. Кроме того, предприниматель успокаивал местных жителей, опасающихся за водоснабжение. Он заверил, завод будет потреблять большое количество воды только при пиковой нагрузке, а не каждый день.

Завод в Германии станет первым предприятием Tesla в Европе. Его площадь сравнима с площадью 200 футбольных полей. Завод сможет выпускать до полумиллиона автомобилей в год и создаст 12 тысяч рабочих мест. Предприятие строится рядом с заповедником Löcknitztal.