В Германии разрешили ездить на самокатах по проезжей части

Такое же разрешение недавно вступило в силу в Бельгии и Дании, сообщает «Европульс».

Для управления этим видом транспорта не нужны водительские права, выезжать на проезжую часть на нем можно только с 14 лет, пишет euromag.ru.

Министерство транспорта Германии надеется, что с введением новых прав для самокатов люди будут охотнее отказываться от личного автотранспорта.