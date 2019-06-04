В Германии разрешили ездить на самокатах по проезжей части
Ездить на электросамокатах по проезжей части со скоростью не более 20 км/ч разрешили в Германии.
Такое же разрешение недавно вступило в силу в Бельгии и Дании, сообщает «Европульс».
Для управления этим видом транспорта не нужны водительские права, выезжать на проезжую часть на нем можно только с 14 лет, пишет euromag.ru.
Министерство транспорта Германии надеется, что с введением новых прав для самокатов люди будут охотнее отказываться от личного автотранспорта.