В Германии разрешили ездить на самокатах по проезжей части

Вторник, 04 Июнь 2019 Мир Мир

В Германии разрешили ездить на самокатах по проезжей части

Ездить на электросамокатах по проезжей части со скоростью не более 20 км/ч разрешили в Германии.

Такое же разрешение недавно вступило в силу в Бельгии и Дании, сообщает «Европульс».

Для управления этим видом транспорта не нужны водительские права, выезжать на проезжую часть на нем можно только с 14 лет, пишет euromag.ru.

Министерство транспорта Германии надеется, что с введением новых прав для самокатов люди будут охотнее отказываться от личного автотранспорта.

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