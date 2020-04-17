В Германии создали Facebook-игру для путешественников

Чтобы начать играть, нужно внести название German Castle Adventure в строку поиска мессенджера.

С помощью чат-бота пользователь сопровождает главного героя игры – американского туриста Ника по замку Гогенцоллерн. Игра помогает не только развлечься, но и узнать много нового о Германии – в конце участник может перейти на сайт туристического офиса и прочитать интересные материалы о путешествиях и культуре страны, пишет euromag.ru.