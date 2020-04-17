В Германии создали Facebook-игру для путешественников

Пятница, 17 Апрель 2020 Мир Мир

В Германии создали Facebook-игру для путешественников

Команда Национального туристического офиса Германии разработала чат-игру для мессенджера Facebook German Castle Adventure – «Приключение в немецком замке».

Чтобы начать играть, нужно внести название German Castle Adventure в строку поиска мессенджера.

С помощью чат-бота пользователь сопровождает главного героя игры – американского туриста Ника по замку Гогенцоллерн. Игра помогает не только развлечься, но и узнать много нового о Германии – в конце участник может перейти на сайт туристического офиса и прочитать интересные материалы о путешествиях и культуре страны, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)