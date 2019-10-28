В Германии уничтожили 320 тонн колбасы

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Мир Мир

В Германии уничтожили 320 тонн колбасы

Немецкие власти оплатили уничтожение 320 тонн колбас и другой продукции на фабрике компании Wilke.

Предположительно, из-за некачественной продукции этой компании погибли три человека.

На уничтожение выделено сто тысяч евро.

В колбасных изделиях были обнаружены бактерии листериоза – листерии.

Следствие считает, что три человека скончались и 37 пострадали в результате последствий от употребления зараженных изделий. Компания Wilke объявила о банкротстве, сообщает РИА Новости.

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