В Германии уничтожили 320 тонн колбасы
Немецкие власти оплатили уничтожение 320 тонн колбас и другой продукции на фабрике компании Wilke.
Предположительно, из-за некачественной продукции этой компании погибли три человека.
На уничтожение выделено сто тысяч евро.
В колбасных изделиях были обнаружены бактерии листериоза – листерии.
Следствие считает, что три человека скончались и 37 пострадали в результате последствий от употребления зараженных изделий. Компания Wilke объявила о банкротстве, сообщает РИА Новости.