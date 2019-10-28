В Германии уничтожили 320 тонн колбасы

Предположительно, из-за некачественной продукции этой компании погибли три человека.

На уничтожение выделено сто тысяч евро.

В колбасных изделиях были обнаружены бактерии листериоза – листерии.

Следствие считает, что три человека скончались и 37 пострадали в результате последствий от употребления зараженных изделий. Компания Wilke объявила о банкротстве, сообщает РИА Новости.