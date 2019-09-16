В Германии успешно испытано очередное воздушное такси

Приводимый в движение электрическими двигателями аппарат, представляющий собой смесь вертолета и дрона, в течение четырех минут находился в воздухе. Тестирование прошло около музея Mercedes-Benz. Им управлял с земли специалист, в кабине пассажиров не было.

Испытания являются частью совместного исследовательского проекта правительства земли Баден-Вюртемберг и Штутгартской высшей технической школы. По мнению председателя правления концерна Daimler Олы Кэллениуса, волокоптер сможет помочь решить проблему пробок. В компании Volocopter надеются получить разрешение на использование подобных аппаратов как такси через два-три года, сообщает euromag.ru.

Волокоптер - не единственный проект такого рода. В мае германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена. Модель весом в полторы тонны вертикально поднялась вверх и некоторое время оставалась в воздухе. В последующем, как планируется, такси осуществит несколько маневров и совершит горизонтальный полет. В кабине не было пассажиров, аппаратом также управляли дистанционно.

11 марта свой пилотный проект по испытаниям аэротакси, получившего название CityAirbus, запустила в Ингольштадте компания Airbus. Проект тогда представили министр транспорта Андреас Шойер и госминистр по вопросам развития цифровых технологий Доротея Бэр. Презентация прошла на площади перед городской ратушей. CityAirbus представляет собой похожую на дрон машину с четырьмя сиденьями и восемью винтами. Она работает на электрической тяге. CityAirbus был сконструирован на заводе Airbus в баварском Донаувёрте.

В будущем, как надеются разработчики, такие такси могут стать альтернативой традиционным транспортным средствам, прежде всего в городах с особо интенсивным движением.