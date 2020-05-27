В Германии увеличилось число больных коронавирусом

Среда, 27 Май 2020 Мир Мир

В Германии увеличилось число больных коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Германии увеличилось на 362.

При этом скончались 47 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на институт Роберта Коха.

Днем ранее сообщалось о 432 случаях заболевания и 45 летальных случаях, выявленных за сутки.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 364 случая заболевания, скончались 8 349 пациента с COVID-19, 162,8 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии.

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