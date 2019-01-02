В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов

Среда, 02 Январь 2019 Мир Мир

В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов

В немецком городе Ботроп в ночь на 1 января водитель легкового автомобиля несколько раз наехал на пешеходов.

Об этом со ссылкой на полицию Мюнстера сообщает Deutsche Welle.

Следствие рассматривает инцидент как целенаправленную атаку, возможно, с ксенофобскими мотивами.

Кроме того, правоохранительные органы располагают предварительными данными о психическом заболевании водителя.

Известно, что ему 50 лет, он находился за рулем Mercedes. Мужчина пытался как минимум три раза наехать на пешеходов, в одном из случаев пострадали граждане Сирии и Афганистана.

Во время задержания водитель выкрикивал ксенофобские высказывания.

Deutsche Welle уточняет, что в целом ряде городов в новогоднюю ночь в связи с угрозой теракта были усилены меры безопасности.

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