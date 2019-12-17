В Германии вскрыли могилу Гейдриха

Как сообщило издание Berliner Kurier, могила на кладбище Инвалиденфридхов была вскрыта еще на прошлой неделе. Останки Гейдриха при этом не были украдены.

"Вскрытие могилы было обнаружено и о нем доложено утром 12 декабря работником кладбища", - цитирует издание представителя полиции.

Как отмечает издание, мотивы и цели злоумышленников пока не ясны. Тот факт, что могила была без опознавательных знаков, указывает на то, что злоумышленники действовали по наводке.

Генерал СС Гейдрих был исполняющим обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, так называлась Чехия после ее оккупации армией гитлеровской Германии. Кроме того, до смерти он занимал пост начальника главного управления имперской безопасности (РСХА, тайной полиции). На этом посту Гейдрих "прославился" массовым уничтожением еврейского населения, а также попытками германизировать чехов, пишет euromag.ru.

В конце мая 1942 года агенты британской разведки словак Ян Кубиш и чех Йозеф Габчик совершили покушение на Рейнхарда. Диверсанты бросили гранату в автомобиль с открытым верхом, в котором ехал генерал, и через неделю он умер в больнице от полученных ранений. Ликвидация Гейдриха вызвала волну террора против чехов, в особенности тех, кто подозревался в связях с антифашистским сопротивлением.