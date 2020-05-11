В Германии выросло число зараженных

Понедельник, 11 Май 2020 Мир Мир

В Германии выросло число зараженных

После частичного снятия карантина в Германии выросло число зараженных.

Немецкий институт Коха, который осуществляет мониторинг COVID-19 в Германии, заявил о росте числа случаев заражения коронавирусом через несколько дней после смягчения изоляционных мер.

Сейчас индекс коронавируса в стране – 1,1, при этом значение больше единицы означает увеличение количества случаев инфицирования, сообщает euromag.ru.

Ранее индекс был 0,7. В большинстве федеральных земель Германии разрешили открыть небольшие магазины, школы. Во многих федеральных землях прошли митинги  с требованием полностью отменить ограничения.

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