В Германии выросло число зараженных

Немецкий институт Коха, который осуществляет мониторинг COVID-19 в Германии, заявил о росте числа случаев заражения коронавирусом через несколько дней после смягчения изоляционных мер.

Сейчас индекс коронавируса в стране – 1,1, при этом значение больше единицы означает увеличение количества случаев инфицирования, сообщает euromag.ru.

Ранее индекс был 0,7. В большинстве федеральных земель Германии разрешили открыть небольшие магазины, школы. Во многих федеральных землях прошли митинги с требованием полностью отменить ограничения.