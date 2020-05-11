В Германии выросло число зараженных
После частичного снятия карантина в Германии выросло число зараженных.
Немецкий институт Коха, который осуществляет мониторинг COVID-19 в Германии, заявил о росте числа случаев заражения коронавирусом через несколько дней после смягчения изоляционных мер.
Сейчас индекс коронавируса в стране – 1,1, при этом значение больше единицы означает увеличение количества случаев инфицирования, сообщает euromag.ru.
Ранее индекс был 0,7. В большинстве федеральных земель Германии разрешили открыть небольшие магазины, школы. Во многих федеральных землях прошли митинги с требованием полностью отменить ограничения.