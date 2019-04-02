В Германии закрылась последняя норковая ферма

В марте Бюро по защите животных разместило на сайте организации видео: норки содержались в тесных клетках и страдали без воды.

В итоге инспекция ветеринарного ведомства земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружила на ферме пустые клетки и свернутое производство, пишет euromag.ru.

Владелец подтвердил закрытие бизнеса «из-за давления общественности и строгих ветеринарных проверок». Он занимался разведением норок двадцать лет.

Звероферма в Радене «держалась» с 2017 года. Тогда закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен настолько, что делал этот бизнес убыточным, сообщает Lenta.ru.

Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.