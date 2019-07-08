В Германии запустили мобильную связь 5G

Понедельник, 08 Июль 2019 Мир Мир

В Германии запустили мобильную связь 5G

В Берлине и Бонне стала доступна сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме.

Позднее ее запустят в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.

В этом году более чем в ста точках установят около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G. До конца 2020 года сеть должна покрыть 20 крупнейших городов Германии.

Эксперты считают, что пятое поколение мобильной связи станет ключом к развитию новых технологий, в числе которых автономное вождение и виртуальная реальность, пишет euromag.ru.

В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei до сих пор не принято, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Вёсснер.

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