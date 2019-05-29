В Гонконге отстоят запрет на гей-браки

Среда, 29 Май 2019 Мир Мир

В Гонконге отстоят запрет на гей-браки

Правительство Гонконга отстаивает в суде существующий запрет на однополые браки.

Делопроизводство началось после того, как местная жительница подала иск против правительства в суд первой инстанции, пытаясь снять запрет на гражданские союзы с партнером своего пола. По ее заявлению, нынешние нормы противоречат конституции.

Издание оценивает ее шансы на победу как невысокие: традиционное понимание браков отстаивают консервативные власти города. Как считает государственный адвокат Стюарт Вонг, в случае легализации однополых союзов, брак между мужчиной и женщиной потеряет в ценности и «перестанет быть чем-то особенным».

24 мая Тайвань стал первым государством в Азии, легализовавшим однополые браки. Десятки геев и лесбиянок заключили союзы сразу после того, как соответствующий указ подписала президент страны.

Опрос, который в 2018 году проводил Университет Гонконга, показал, что 50 процентов его населения поддерживают легализацию. Эта цифра за четыре года выросла на 12 процентов. Гомосексуальные отношения были декриминализированы в 1991 году. С тех пор ЛГБТ-активисты уже пытались добиться отмены запрета, но судебные решения выносились не в их пользу.

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