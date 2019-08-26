В Гонконге впервые применили водометы против протестующих

Об этом сообщает The South China Morning Post.

По информации издания, таким образом улицы расчищали от баррикад. Отмечается, что протестующих и машин в тот момент на пути не было. Ранее полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Журналисты сообщают, что водяные пушки, которые имеются в распоряжении полиции, могут выбрасывать более 1200 литров в минуту. Расстояние поражения — до 50 метров. При этом в инструкции уточняется, что струи воды можно направлять только в область ног.

Ранее сообщалось, что сотрудники китайских правоохранительных органов тренируются обращению с «ужасающими гигантскими вилами», которые могут поражать людей током. Тренировки проходят в спортивном центре в Шэньчжэне неподалеку от границы с Гонконгом, где продолжаются многотысячные акции протеста.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от реализации этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки главы администрации региона Кэрри Лам.