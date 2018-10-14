В Гонконге запретят электронные сигареты

Воскресенье, 14 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Гонконге запретят электронные сигареты

В Гонконге полностью запретят продажу электронных сигарет и другой электронной продукции, заменяющей обычные сигареты.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет газета, ранее правительство специального административного района ограничивало использование электронных сигарет так же как и обычных. Однако в министерстве здравоохранения САР посчитали, что меры можно ужесточить, если медики сочтут это необходимым.

Предыдущие администрации не вводили полный запрет на электронную табачную продукцию, так как это считалось трудно выполнимым. В частности, его хотели ввести в 2016 году, однако исследования показали, что это будет слишком сложно осуществить.

По словам представителей индустрии, такое решение властей заставит продавцов уйти в подполье, и в опасности окажутся несовершеннолетние.

South China Morning Post отмечает, что решение стало неожиданностью для многих, так как до этого администрация предлагала лишь ограничить продажу новых устройств для несовершеннолетних.

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