В Google Maps можно будет проверить загруженность общественного транспорта

Вторник, 09 Июнь 2020 Мир

В Google Maps можно будет проверить загруженность общественного транспорта

В заявлении компании подчеркивается, что появление такого новшества спровоцировано в первую очередь пандемией нового коронавируса.

"Добраться из пункта "А" в пункт "Б" в наши дни стало несколько сложнее. В связи с пандемией COVID-19 намного важнее, чем раньше, знать о том, насколько сильно в тот или иной момент загружена станция метро, или изменилось ли расписание движения автобусов. Оповещения помогут вам должным образом подготовиться к поездке в случае, если ограничения со стороны властей сказываются на движении транспорта, или если при его использовании необходимо наличие защитной маски", - указывается в документе.

Информация будет составляться на основе анализа данных пользователей. При этом в Google подчеркивают, что решение о том, делиться ли данными о своих перемещениях с компанией, каждый пользователь принимает самостоятельно. По умолчанию эта функция отключена.

Пользователи приложений Google Maps для операционных систем Android и iOS смогут при выборе маршрута получать уведомления о том, что какое-либо из предложенных ему транспортных средств может быть перегружено в то или иное время суток, пишет ТАСС.

На первом этапе функция будет доступна пользователям в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США.

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