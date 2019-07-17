В городах Великобритании заблокировано движение транспорта

Среда, 17 Июль 2019 Мир Мир

В городах Великобритании заблокировано движение транспорта

Группа активистов-экологов устроила акции протеста в пяти городах Великобритании: Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Лидсе и Глазго.

Участники акции призывают к активным действиям со стороны правительства в борьбе с климатической катастрофой.

В каждом из пяти городов дорогу перегородили лодки с плакатами «Действуй сейчас», что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Митинг положил начало летней экологической акции, известной под название «Восстание под угрозой исчезновения», сообщает euromag.ru.

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