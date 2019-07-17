В городах Великобритании заблокировано движение транспорта
Группа активистов-экологов устроила акции протеста в пяти городах Великобритании: Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Лидсе и Глазго.
Участники акции призывают к активным действиям со стороны правительства в борьбе с климатической катастрофой.
В каждом из пяти городов дорогу перегородили лодки с плакатами «Действуй сейчас», что привело к перебоям в работе общественного транспорта.
Митинг положил начало летней экологической акции, известной под название «Восстание под угрозой исчезновения», сообщает euromag.ru.