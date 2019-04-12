В Греции родился ребенок от трех родителей

Технология была разработана, чтобы дать надежду бесплодным парам и помочь семьям, имеющим в анамнезе митохондриальные заболевания, которые являются наследственными и передаются от матери ребенку.

Однако в этом случае технология была использована для лечения бесплодия у 32-летней жительницы Греции, до этого уже прошедшей четыре неудачных курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Для ЭКО были использованы ее собственная яйцеклетка, сперматозоиды отца и еще одна яйцеклетка от женщины-донора. Оплодотворенный таким образом эмбрион был перенесен в матку пациентки, сообщает euromag.ru.