В Греции родился ребенок от трех родителей

Пятница, 12 Апрель 2019 Мир Мир

В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции с помощью новых технологий родился ребенок с генетическим материалом трех человек.

Технология была разработана, чтобы дать надежду бесплодным парам и помочь семьям, имеющим в анамнезе митохондриальные заболевания, которые являются наследственными и передаются от матери ребенку.

Однако в этом случае технология была использована для лечения бесплодия у 32-летней жительницы Греции, до этого уже прошедшей четыре неудачных курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Для ЭКО были использованы ее собственная яйцеклетка, сперматозоиды отца и еще одна яйцеклетка от женщины-донора. Оплодотворенный таким образом эмбрион был перенесен в матку пациентки, сообщает euromag.ru.

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