В Грузии начали выдавать туристам бесплатное вино

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Грузии начали выдавать туристам бесплатное вино

В грузинских аэропортах иностранным гражданам по прибытии начали выдавать бутылки местного вина.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной администрации туризма страны в Facebook.

Отмечается, что акция распространяется на воздушные гавани в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Каждый турист на паспортном контроле получит бутылку саперави с приветственным сообщением на этикетке от лица грузинского народа. «Здесь вас будут встречать люди с открытым сердцем и положительными эмоциями», — говорится в тексте.

Акция пройдет в шестой раз рамках маркетинговой кампании с целью популяризации Грузии как гостеприимной страны. Как утверждает глава туристической администрации Мариам Квривишвили, данная акция вызывает положительные эмоции у путешественников и, по их словам, не имеет аналогов в мире.

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