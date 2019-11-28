В Грузии начали выдавать туристам бесплатное вино

Об этом сообщается на официальной странице Национальной администрации туризма страны в Facebook.

Отмечается, что акция распространяется на воздушные гавани в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Каждый турист на паспортном контроле получит бутылку саперави с приветственным сообщением на этикетке от лица грузинского народа. «Здесь вас будут встречать люди с открытым сердцем и положительными эмоциями», — говорится в тексте.

Акция пройдет в шестой раз рамках маркетинговой кампании с целью популяризации Грузии как гостеприимной страны. Как утверждает глава туристической администрации Мариам Квривишвили, данная акция вызывает положительные эмоции у путешественников и, по их словам, не имеет аналогов в мире.