В Грузии отказались закрывать церкви на Пасху из-за коронавируса

Четверг, 16 Апрель 2020 Мир Мир

В Грузии отказались закрывать церкви на Пасху из-за коронавируса

Правительство Грузии отказалось закрывать церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом в церквях будут соблюдены все нормы безопасности, которые установлены Министерством здравоохранения Грузии. В частности, между людьми обеспечат дистанцию в два метра. В небольших церквях служба будет проходить без прихожан, только с участием духовных лиц и церковных служителей.

Рядом с храмами будут дежурить полицейские, которые проверят исполнение распоряжений Минздрава.

Ранее четыре крупнейших города Грузии закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в стране. Выезд и въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси был прекращен вечером 15 апреля.

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